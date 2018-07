Hondenweide op komst in Dennenlaan 30 juli 2018

De gemeente Schilde krijgt binnenkort haar eerste officiële hondenlosloopweide. Het OCMW heeft besloten een braakliggend stuk grond op de hoek van de Dennenlaan en de Moerhoflaan voorlopig in te richten als hondenlosloopzone. "Er kwam vanuit de bevolking veel vraag naar zo'n hondenweide. Met dit initiatief komen we daar al voor een stuk aan tegemoet", zegt OCMW-raadslid Frederik Goemaere (N-VA), die verder benadrukt dat de losloopzone geen hondentoilet is. "Hondenpoep moet er ook opgeruimd worden in een zakje." (KDC)