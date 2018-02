Heraanleg N121 start in september 22 februari 2018

Volgens de laatste berichten start de aanleg van de nieuwe fietspaden tussen de dorpskernen van Schilde en 's Gravenwezel in september. Er wordt al jaren gepraat over de heraanleg van de fietspaden langs de N121 en eind 2017 gaf de Vlaamse regering eindelijk groen licht. Nu wordt de planning alsmaar concreter. De werken zullen beginnen aan het kruispunt met de Turnhoutsebaan in Schilde en geleidelijk aan opschuiven richting 's Gavenwezel. Verkeershinder is onvermijdelijk. Een half jaar lang zijn er omleidingen voorzien. In totaal zal de heraanleg 3,6 miljoen euro kosten. (KDC)