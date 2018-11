Heraanleg N121: boomverzorger houdt oogje in het zeil Kristof De Cnodder

12 november 2018

14u17 0

Bij de heraanleg van de N121 tussen Schilde en ’s Gravenwezel zal een boomverzorger er op toezien dat de bomen langs het traject zo weinig mogelijk schade ondervinden van de werkzaamheden. Sowieso moeten er wel 249 bomen worden gekapt om de voorziene vrijliggende fietspaden te realiseren.

De start van de werken aan de N121 werd aangekondigd voor vandaag, maar de eerste schop gaat pas over enkele dagen effectief in de grond. Momenteel zijn er nog voorbereidende opmetingen aan de gang. Intussen was er op Facebook enige onvrede ontstaan over het feit dat er in totaal 249 bomen moeten worden gerooid voor de realisatie van de nieuwe fietspaden. Schildes burgemeester Dirk Bauwens (N-VA) wil dat graag even kaderen.

“Bomen zijn belangrijk, maar veilige fietspaden ook”, aldus Bauwens. “Er is getracht om zo veel mogelijk bomen te vrijwaren, maar dat was niet overal mogelijk. Het is trouwens lang niet zo dat al de 249 te rooien bomen majestueuze, oude exemplaren zijn. Daar zitten ook boompjes bij met een diameter van 10 centimeter. Verder wil ik benadrukken dat er bij de heraanleg een European Tree Worker (een gekwalificeerde boomverzorger, red.) zal worden ingezet. Deze persoon moet er op toezien dat de bomen die wél blijven staan langs het traject niet worden beschadigd door de werken.” Ten slotte zullen er ook 88 nieuwe bomen worden geplaatst.