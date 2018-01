Heraanleg fietspad N121 start in zomer NA DECENNIA WACHTEN WORDT SITUATIE EINDELIJK VEILIGER KRISTOF DE CNODDER

02u39 0 Foto De Freine Fietsen op het fietspad langs de N121 is levensgevaarlijk. Schilde Het Vlaamse gewest start komende zomer met de aanleg van twee gescheiden fietspaden langs de Gillès de Pélichylei en Brasschaatsebaan (N121) in 's Gravenwezel en Schilde. Die bevestiging heeft het gemeentebestuur van Schilde onlangs gekregen. Na decennia wachten moeten de fietsers er binnenkort dus niet langer over de 'zelfmoordstrook' die vlak naast de rijbaan loopt.

De heraanleg van het fietspad langs de N121 is een dossier dat al jarenlang aansleept. Over enkele maanden gaat er dus eindelijk schot in de zaak komen. Schildes burgemeester Dirk Bauwens (N-VA) verklapte afgelopen weekend tijdens de gemeentelijke nieuwjaarsreceptie dat de Vlaamse overheid heeft beloofd om er in de zomer van 2018 - vlak voor of vlak na het bouwverlof - aan te beginnen. Vlaanderen investeert zo'n twee miljoen euro in het project.





"Over een afstand van dik drie kilometer komt er een gescheiden fietspad van 1,75 meter breed", legt schepen van Openbare Werken Peter Mendonck (N-VA) uit. "En dit aan beide kanten van de rijweg. Het gaat dus wel degelijk om een vrij groot werk. Vermoedelijk zullen de werkzaamheden in totaal meer dan een jaar duren. Toch zal de verkeershinder in principe beperkt blijven. De werf schuift geleidelijk aan op en het fietspad komt een eind naast de weg te liggen, tussen de twee bomenrijen die er staan. De bomen worden trouwens grotendeels gespaard. Enkel een veertigtal zieke exemplaren wordt gerooid."





Gescheiden

Voor de fietsers is de heraanleg van de Gillès de Pélichylei/Brasschaatsebaan een zegen. Momenteel is het immers razend gevaarlijk om naast de N121 te fietsen. "We hadden het gescheiden fietspad graag al vroeger gehad, maar we zijn heel blij dat het er nu alsnog van komt", gaat Peter Mendonck verder. "Als ik nu in de buurt passeer en ik zie daar jonge fietsers rijden, dan hou ik mijn hart toch altijd vast. De nieuwe situatie zal veel veiliger zijn."





Enige minpuntje aan de zaak is dat meerdere buurtbewoners een stukje van hun voortuin moeten afstaan om het fietspad mogelijk te maken. Niet iedereen was daar blij mee. Er werd geprobeerd om met alle betrokkenen tot een onderhandelde oplossing te komen, maar dat duurde zijn tijd. Op dit moment is er nog één iemand die dwars ligt, maar de persoon in kwestie zal de timing van de werken niet meer in het gedrang kunnen brengen. Binnenkort wordt de financiële compensatie voor die onteigening geregeld voor de vrederechter. Dan kan de schop echt in de grond.