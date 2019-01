Heemhuis Scilla organiseert gezellige winterwandeling met diner Samira El Oiamari

22 januari 2019

10u55 0 Schilde Het is weer zover. Naar jaarlijkse traditie organiseert Heemhuis Scilla een gezellige winterwandeling met diner. De koks stellen een heerlijk menu samen en tijdens de wandeling worden leuke verhalen verteld.

Op 26 januari en 2 februari kan je deelnemen aan de gezellige avond. De koks hebben hun best gedaan en presenteren heerlijke winterse gerechten.

Op het menu:

• aperitief met hapjes

• gerookte zalm met ananassorbet

• paprika-bloemkoolsoep

• parelhoenfilet met crumble van witloof en kroketten

• winterwandeldessert met mokka

Tussen het hoofd- en nagerecht kan je een wandeling maken onder begeleiding van Paul Vekemans. Paul zal je onderweg vermaken met ‘waargebeurde’ verhalen.

Inschrijven

Voor slechts 45 euro kan je al deelnemen aan deze avond, maar het is vooral belangrijk om je vooraf in te schrijven. Er is maar plaats voor 55 personen, dus wees er snel bij.

Inschrijven kan bij Paul Vekemans via het telefoonnummer: 03 383 52 17 of via email: inschrijvingen@scilla.be

Meer info vind je opwww.scilla.be