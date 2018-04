Grotere zone 30 aan openluchtschool 24 april 2018

De zone 30 in de buurt van openluchtschool Sint-Ludgardis in Schilde wordt uitgebreid. Dat heeft de gemeenteraad onlangs beslist. Voortaan vallen ook de Lijsterbeslaan en de Heidedreef (vanaf nummer 60) in de zone 30. Op die manier hoopt de gemeente de veiligheid voor de schoolkinderen verder te verhogen. (KDC)