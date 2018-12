Grote zaal Werf 44 heropent in februari Water in ventilatie houdt zaal al sinds september dicht Kristof De Cnodder

06 december 2018

De grote zaal van Schildes cultuurcentrum Werf 44 – die sinds begin september buiten gebruik is nadat er water in het ventilatiesysteem stroomde – gaat normaal op 1 februari weer open. Na enig gekrakeel tussen schade-experts kon nu toch een gespecialiseerde firma worden om de ventilatie in orde te brengen.

Op 5 september jongstleden werden Schilde en omgeving getroffen door een wolkbreuk. Ook gemeentelijk cultuurcentrum Werf 44, dat pas een jaar voordien in gebruik werd genomen, leed ernstige schade. Zo stroomde er (vuil) water in de kelder en daar kwam het vocht terecht in het ventilatiesysteem van het gebouw. Als rechtsreeks gevolg daarvan kan de grote podiumzaal van Werf 44 tot op vandaag niet fatsoenlijk worden verlucht. De zaal is dus de facto buiten gebruik en de jongste maanden moesten tal van culturele evenementen – waaronder een optreden van Nathalie Meskens – worden geannuleerd, uitgesteld of verplaatst naar een andere locatie.

“Gelukkig komt er nu stilaan licht aan het einde van de tunnel”, zegt Schildes schepen van Kathleen Krekels (N-VA). “Recent kon een gespecialiseerde firma worden aangesteld die de problemen gaat oplossen. Dat dit nu pas kon gebeuren is een gevolg van een dispuut tussen de expert van de aannemer die Werf 44 heeft gebouwd en de expert van de verzekeringsmaatschappij. Volgens de ene moest het hele ventilatiesysteem worden vervangen en volgens de andere zou een grondige reiniging volstaan. Zo lang daaromtrent geen consensus was, konden we niet verder. Maar inmiddels werd er dus een compromis bereikt. Een deel van de installatie zal worden schoongemaakt en enkele onderdelen worden vervangen.”

Het reinigen is hoe dan ook een hele klus en zal ongeveer een maand in beslag nemen. Vanaf januari kunnen dan enkele bijkomende herstellingen worden uitgevoerd. “Tot eind januari wordt er sowieso niets meer gepland in de grote zaal”, gaat Kathleen Krekels verder. “Als alles normaal verloopt, kan de zaal op 1 februari opnieuw in gebruik worden genomen. Begin februari staat er een privéfeestje gepland en we hebben goede hoop dat dit niet zal moeten worden afgeblazen. Eindelijk hebben we een datum waarnaar we kunnen uitkijken. Dat op zich is al een pak van mijn hart.”

Niet onbelangrijk detail: de operatie schoonmaak/herstelling zal de belastingbetaler van Schilde weinig tot niets kosten. “Op een kleine franchisesom na neemt de verzekering alle kosten op zich”, besluit schepen Krekels. Hoe diep de verzekeraar in zijn portefeuille zal moeten tasten is niet duidelijk.