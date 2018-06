Gratis yoga in 't Parkske 07 juni 2018

De sportdienst van de gemeente Schilde pakt in de zomermaanden uit met een yogacursus. Elke zondag van juni, juli en augustus kunnen geïnteresseerden tussen 10.30 en 11.30 uur in 't Parkske terecht voor een yogasessie onder begeleiding van een gespecialiseerde coach. Nu zondag gaat de yogaklas van start. De deelname is gratis. Om praktische redenen wordt wel gevraagd om op voorhand in te schrijven via sport@schilde.be. Deelnemers kunnen best een handdoek of yogamatje meebrengen. (KDC)