Gratis lokaal voor Landelijke Kinderopvang stuit op protest 22 januari 2018

02u24 0 Schilde Het schepencollege wil de Landelijke Kinderopvang een gratis lokaal ter beschikking stellen in het voormalige gemeentehuis aan de Turnhoutsebaan, maar dat valt niet in goede aarde bij de oppositie. Tijdens de jongste gemeenteraad kwam het tot een verhitte discussie en werd het agendapunt zelfs verdaagd.

Landelijke Kinderopvang organiseert sinds dit schooljaar de voor- en naschoolse opvang in de scholen in Schilde. Het schepencollege wil daarom in het leegstaande oude gemeentehuis een kantoorruimte aanbieden aan de plaatselijke coördinator van de vzw. De oppositie bleek het echter grondig oneens met de manier waarop het college dit wou regelen.





"Financieel wanbeheer"

"Landelijke Kinderopvang is een financieel gezonde organisatie. Waarom zouden wij hen een gratis onderkomen geven?", merkte Valérie Van Genechten (Open Vld) tijdens de raadszitting op. "Zeker op die locatie is dat financieel wanbeheer", vulde haar partijgenoot Olivier Verhulst aan.





"Winkeliers die een pand huren aan de Turnhoutsebaan betalen al gauw 2.500 euro per maand."





Vlaams Belang schaarde zich achter de opmerkingen van Open Vld. "Helemaal straf is dat Landelijke Kinderopvang zelfs niks zou moeten betalen voor elektriciteit en andere onkosten", vervolgt Marijke Dillen.





Ook over de opzegmogelijkheden van de overeenkomst stelde de oppositie zich vragen.





Punt verdaagd

Het schepencollege besloot het punt te verdagen omdat er toch nog enkele onvolkomenheden in de overeenkomst bleken te staan. Afwachten in hoeverre de teksten worden aangepast. (KDC)