Gratis huisnummerplaatjes 14 augustus 2018

Het gemeentebestuur van Schilde roept de Schildenaren op om een duidelijk zichtbaar huisnummer te bevestigen aan hun woning of brievenbus. In noodsituaties kunnen de hulpdiensten zo sneller de plaats van het onheil vinden. Inwoners kunnen nu gratis een huisnummerplaatje ophalen bij de dienst burgerzaken. De plaatjes zijn zwart-wit en hebben een neutrale vormgeving, zodat ze bij elke bouwstijl passen. Meer informatie opvragen en bestellen kan via het telefoonnummer 03/380.16.00. (KDC)