Golftornooi neemt rustige aanloop 18 mei 2018

Het prestigieuze Belgian Knockout golftornooi in 's Gravenwezel heeft een rustige aanloop genomen.





Op de eerste tornooidag was het gisteren gezellig, maar nu ook weer niet overdreven druk. Met een stralend zonnetje aan de hemel bleek het zo aangenaam toeven in golfclub Rinkven.





Moet het gezegd dat het meeste volk zich voortbewoog in het zog van onze Antwerpse golftrots Thomas Pieters? Ook de twee Kempense vrienden Hans De Wachter en Pascale Adriaensen waren in hoofdzaak voor Pieters gekomen, maar aan hole 10 haakten ze toch even af om de innerlijke mens te versterken. "Zelf golfen we sinds september en we vonden dit tornooi een unieke gelegenheid om de toppers eens aan het werk te zien", zei het duo. "Je kan nog veel dichter bij de actie komen dan we op voorhand hadden gedacht. Het is nu niet iets dat we elke week zouden doen, maar zo'n dagje golf kijken is best ontspannend."





Er waren gisteren natuurlijk ook mensen aan het werk op Rinkven. Buiten de golfers zelf waren er bijvoorbeeld zo'n vijftig journalisten actief en stonden ook tientallen vrijwilligers paraat. Lierenaar Ronny Suetens was zo iemand. "Ik ben verantwoordelijke van hole 9", aldus Suetens. "Ik moet er onder andere voor zorgen dat het publiek stil is als de golfers gaan slaan. Het zijn lange dagen, maar ik doe het graag." Wie de sfeer zelf eens wil opsnuiven, kan nog tot en met zondag terecht in Rinkven. (KDC)