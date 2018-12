Gewijzigde verkeerssituatie Kerkelei verlengd SEO

14 december 2018

14u12 0 Schilde De gewijzigde verkeerssituatie in de Kerkelei en Kleinveldweg in Schilde duurt langer dan verwacht. De gewijzigde verkeerssituatie in deze straten wordt verlengd.

De ruwbouwwerken van de sociale huurwoningen die tegenover de school Wonderwijzer komen, duren langer dan voorzien. Hierdoor zal de gewijzigde verkeerssituatie zo blijven tot einde maart 2019.

De gemeente laat weten dat een aantal maatregelen nodig zijn om een veilige verkeerssituatie te creëren.

De maatregelen

De Kerkelei wordt afgesloten tussen Waterlaatstraat en Kleinveldweg. Daarnaast wordt de Kleinveldweg afgesloten tussen Kwekerijstraat en Kerkelei. Enkel bewoners en leveranciers van de school krijgen toegang.

De gemeente geeft aan om kort te parkeren bij het afzetten van de kinderen. In de buurt vind je verschillende parkeermogelijkheden zoals aan de Van de Wervelaan, aan Werf 44 en achter ‘Het Appeltje’ dat bereikbaar is via de Waterlaatstraat.

Op het einde van elke schooldag zorgt de school voor begeleiding van de kinderen (voetgangers en fietsers).

