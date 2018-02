Gemeenteraad buigt zich over snel verkeer in Lijsterdreef 26 februari 2018

In de Lijsterdreef in 's Gravenwezel (Schilde) wordt er geklaagd over overdreven snelheid van het passerende verkeer. Kristof Droessaert (Open Vld) kaartte het probleem aan tijdens de jongste gemeenteraadszitting. "Van enkele buurtbewoners ving ik klachten op", aldus Droessaert. "De Lijsterdreef wordt regelmatig gebruikt als sluipweg voor wie van de Wijnegemsteenweg naar de Gillès de Pélichylei wil, zonder door het centrum van 's Gravenwezel te rijden. Omdat de Lijsterdreef vrij lang en breed is, nodigt dit blijkbaar uit tot snel rijden. Er zouden snelheidsmetingen moeten gebeuren om tot objectieve cijfers te komen. Afhankelijk van de resultaten kunnen er eventueel snelheidsremmende maatregelen worden genomen." Het schepencollege had oren naar het voorstel. Probleem was wel dat het meettoestel waarover de gemeente beschikt momenteel stuk is. Dat euvel wordt nu bekeken. (KDC)