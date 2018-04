Gemeente vist achter net bij aankoop Sint-Wijbrecht 17 april 2018

02u41 1 Schilde Het ziet ernaar uit dat de gemeente Schilde naast het oude Sint-Wijbrechtschoolgebouw in de Schoolstraat zal grijpen. Ze speelde met het idee om er een nieuwe brandweerkazerne te bouwen, maar lijkt de duimen te moeten leggen tegenover een andere gegadigde.

Het 'Te Koop'-bord dat voor Sint-Wijbrecht stond is weg. Bij het dekenaat, dat tot nader order eigenaar is van de site, bevestigt men dat de verkoop weldra zal worden ondertekend bij de notaris. De identiteit van de koper wordt voorlopig niet prijsgegeven. Zelfs de directie van de Wonderwijzer (de huidige naam van Sint-Wijbrecht) weet van niks.





Hoe dan ook lijkt de gemeente Schilde bot te vangen. "Wij deden een bod van 1,15 miljoen euro, de officieel geschatte waarde", zegt burgemeester Dirk Bauwens (N-VA). "Nadien vernamen we dat een andere partij daar over ging, maar verder hebben we er niks meer van gehoord." Het is opmerkelijk dat er zo vlot werd geboden op Sint-Wijbrecht. Omdat het een 'zone voor openbaar nut' betreft, zijn de mogelijkheden voor de koper immers beperkt. Er appartementen optrekken is bijvoorbeeld geen optie.





Op de site zitten nu nog het vijfde en zesde leerjaar van de Wonderwijzer. Die verhuizen na de zomer naar de campus in de Kerkelei. De turnzaal van de school zit ook op Sint-Wijbrecht. De Wonderwijzer zoekt een alternatief, maar zou de turnzaal na de verkoop nog een tijdje mogen gebruiken. (KDC)