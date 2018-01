Gemeente naar Cassatie tegen schade-eis van eigenaars verkaveling 'De Zetten' 02u59 0 Schilde De gemeente Schilde heeft cassatieberoep aangetekend in het dossier van de verkaveling 'De Zetten'. In die zaak hangt Schilde een miljoenenclaim boven het hoofd. De uitkomst van deze procedure is onzeker, maar intussen koopt Schilde wel wat tijd.

Het toenmalige gemeentebestuur van Schilde beloofde in 1981 aan de adellijke familie van Havre dat haar eigendom 'De Zetten' in deeldorp 's Gravenwezel verkaveld zou mogen worden, maar door allerlei omstandigheden kon die verkaveling nooit doorgaan. De van Havres eisten een schadevergoeding van de gemeente en na een jarenlange procedureslag gaf het hof van beroep hen in oktober vorig jaar gelijk. In het gemeentehuis kwam deze uitspraak keihard aan, want een financiële catastrofe dreigde. De exacte schade moet nog door experts worden berekend, maar het lijkt sowieso zeker dat het een bedrag met zes nullen zal worden.





Gesprekken

Schepen voor Juridische Zaken Peter Mendonck (N-VA) liet ondertussen weten dat de gemeente alle rechtsmiddelen wil uitputten en recent naar het Hof van Cassatie is getrokken. De verwachting is dat er over één tot anderhalf jaar een arrest wordt uitgesproken. Open Vld - Schildes grootste oppositiepartij - blijft intussen hopen dat het schepencollege gesprekken zal aanknopen met de familie van Havre, om zo alsnog tot een onderhandelde oplossing proberen te komen. Recent is er geen onderhoud meer geweest tussen de betrokken partijen.





Liberaal fractieleider Olivier Verhulst heeft een bedenking bij het cassatieberoep. "Dit lijkt voor een stuk toch ook een manoeuvre om het dossier over de gemeenteraadsverkiezingen naar de volgende legislatuur te tillen", vindt Verhulst. Schepen Mendonck wil "om strategische redenen" niet verder uitweiden over de kwestie. (KDC)