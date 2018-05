Gemeente herstelt reflectoren 30 mei 2018

02u57 0

De gemeente Schilde zal de kapotte reflectoren laten vervangen die in het verleden werden aangebracht op 'verkeersremmende' bloembakken. "Op verschillende plaatsen zijn die beschadigd of versleten", stelde gemeenteraadslid Kristof Droessaert vast. Droessaert vroeg om de situatie aan te pakken en de gemeenteraad volgde hem daarin. Normaal is alles tegen het begin van het nieuwe schooljaar in orde. (KDC)