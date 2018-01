Gemeente gaat voor CNG-wagens 22 januari 2018

De gemeente Schilde heeft vrijdag drie dienstvoertuigen op aardgas (zogenaamde CNG-wagens) officieel in gebruik genomen. Het gaat om vier Volkswagens van het type Caddy.





"In aankoop zijn deze voertuigen duurder dan gewone dieselwagens, maar omdat het goedkoper tanken is verdienen we het verschil al in anderhalf jaar terug", vertelt Schildes schepen van Openbare Werken Peter Mendonck (N-VA). "Bovendien zijn de CNG-modellen duurzamer en dat vinden we heel belangrijk. Elektrische wagens bezitten we momenteel nog niet. Dat komt vooral omdat het opladen van de batterijen langer duurt dan gas tanken bij de CNG's." Schilde investeerde zo'n 75 000 euro in de nieuwe auto's. (KDC)