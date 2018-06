Floor (11) strikt Jelle Cleymans voor benefiet 07 juni 2018

02u33 0 Schilde De 11-jarige Floor Geudens uit Schilde organiseert morgen een benefietconcert met haar idool Jelle Cleymans in het plaatselijke cultuurcentrum Werf 44. De opbrengst van de avond gaat naar Kom op tegen Kanker. "Van mensen helpen word ik blij", zegt Floor.

Floor Geudens wordt door haar moeder Bianca Keijzer omschreven als "een gevoelig zieltje". Toen Karl Vannieuwkerke - één van Floors favoriete tv-presentatoren - eind 2014 ontdekte dat hij kanker had, trok het kleine meisje uit Schilde zich dat erg hard aan.





"Floor stuurde Karl tijdens zijn behandeling kaartjes en deed de voorbije twee jaar mee aan de 'Loop naar de Maan' actie van Kom op tegen Kanker", vertelt mama Bianca. "Maar omdat die actie dit jaar niet plaats vindt, wou Floor absoluut zélf iets doen om geld in te zamelen voor het goede doel. Zo ontstond het idee om een concert te organiseren met haar grote idool Jelle Cleymans."





Floor ontmoette Jelle al twee keer eerder en morgen zal dat dus opnieuw gebeuren in Werf 44. Jelle werd immers bereid gevonden om mee te werken aan een benefietavond. "Echt zenuwachtig ben ik niet", beweert Floor. "Maar ik kijk er wel al wekenlang naar uit." Verschillende klasgenootjes van Floor en heel wat andere sympathisanten tekenen morgen present. Momenteel zijn er zo'n 180 kaarten de deur uit. Toch is de zaal - die de gemeente ter beschikking stelde - nog niet helemaal uitverkocht. Wie interesse heeft: tickets kosten twintig euro en zijn te reserveren via floor.geudens07@gmail.com. Het optreden begint om 20.30 uur. (KDC)