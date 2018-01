FC Alberta begonnen aan bouw nieuwe kantine 02u33 0 Foto De Scheirder De graafwerken zijn gestart. Schilde Voetbalclub Alberta Schilde is gisteren begonnen met de bouw van een nieuwe kantine en kleedkamercomplex. De reeds eerder aangekondigde nieuwbouw zou tegen april zeker klaar moeten zijn. Zo zet de nog jonge vereniging - Alberta bestaat amper vier jaar - alweer een serieuze stap vooruit.

Het merendeel van de 230 leden van FC Alberta komt uit Schilde, al ligt het terrein van de club in de Zoerselse Delbekestraat (weliswaar pal op de grens met Schilde). Achter dat voetbalveld wordt momenteel een nieuwe kantine met kleedkamers opgetrokken. "De aannemer is begonnen met de graafwerken", zegt Dave Jacobs van Alberta. "Over drie tot vier maanden hopen we de nieuwbouw in gebruik te kunnen nemen." De huidige (eerder kleine) kantine en containerkleedkamers zullen dan worden verwijderd en op die plek zal een extra voetbalveldje voor de jeugdploegen worden aangelegd.





Recent nam de vierdeprovincialer ook al een bescheiden tribune met zestig zitplaatsen in gebruik. De aankoop van het terrein en de bouwwerken kosten de club 1,3 miljoen euro. "Dat wordt gefinancierd door sympathisanten. Subsidies krijgen we niet. Onze relatie met het gemeentebestuur van Schilde is nogal koel", legt Dave Jacobs uit. "Of we nooit overwogen hebben om dan bij de gemeente Zoersel aan te kloppen? Nee, want wij voelen ons een vereniging uit Schilde. En dus doen we voorlopig alles op eigen houtje." (KDC)