Eerste poezendokter opent eigen praktijk BIJ 'CHAT LE ROI' VOELEN KATTEN ZICH ECHT DE KONING TE RIJK SANDER BRAL

22 januari 2018

02u24 0 Schilde Dominique De Schutter uit Schilde mag zich officieel de eerste Belgische dierenarts noemen die zich exclusief op katten richt. Ze is al acht jaar actief bij dierenartsenpraktijk De Drie Biggetjes in Sint-Antonius en is sinds kort een eigen praktijk gestart in Schilde waar enkel gesnorde viervoetertjes welkom zijn.

De gloednieuwe dierenartsenpraktijk voor katten organiseert de 31-jarige Dominique De Schutter gewoon bij haar thuis in Schilde. "Na mijn opleiding dierengeneeskunde ben ik gaan werken bij de dierenartsenpraktijk De Drie Biggetjes in Sint-Antonius (Zoersel)", legt Dominique uit. "Veel van de kattenbaasjes die daar over de vloer kwamen, wisten geen raad met het feit dat hun viervoeters in huis bleven plassen. Een probleem waardoor veel dierenartsen met de handen in het haar zitten. Ik merkte dat ik tekortschoot en ik ben dan een cursus kattengedragstherapie gaan volgen. Dat was een nieuwe wereld die voor mij open ging en toen ben ik pas beginnen beseffen hoeveel stress poezen hebben bij de dierenarts."





"Bij de doorsnee dierenarts worden katten en honden in dezelfde wachtzaal geplaatst", gaat Dominique verder.





Prooi vs. roofdier

"Prooi- en roofdieren in dezelfde ruimte, wie heeft dat ooit in zijn hoofd gehaald? De geuren en klanken van honden creëren te veel onrust bij die arme diertjes. Mijn praktijk is een plaats waar katten zich op hun gemak voelen vooraleer ze bij de dierenarts komen. Ze kunnen rustig acclimatiseren in een ruimte vol zachte materialen zonder kooien, met krabpalen, kattenbakken en voederbakjes. Honden zijn er niet welkom."





"In de opleiding dierengeneeskunde leer je ook wel over gedrag maar daar schiet men toch tekort", hekelt Dominique. "Ik heb op school nooit zoveel geleerd over gedrag van katten als met de cursus die ik volgde. De aandacht voor gedragsproblematiek bij honden bestaat al veel langer, daarvoor is er bijna in elke gemeente wel een hondenschool. Maar voor katten is dat nog nieuw omdat we er van uitgaan dat het plantrekkers zijn. Maar ook poezen hebben soms nood aan een extra gedragstraining. In onze buurlanden is men daar al langer mee bezig, het wordt tijd dat ons land volgt."





De dierenartsenpraktijk, sinds één maand tot Chat Le Roi gedoopt, bevindt zich gewoon bij Dominique thuis. "Ik woon hier met mijn man en - binnenkort - twee kindjes. We hebben zelf ook twee huiskatten en een paard. Of ik ooit een hond in huis zou nemen? Zeker, maar niet in combinatie met een paard, want beide eisen heel veel inspanning en tijd die ons gezin niet heeft."





Dominique blijft ook actief bij De Drie Biggetjes en zal de kattendierenartsenpraktijk op afspraak doen. Op zondag 4 februari is er een opendeurdag voor wie geïnteresseerd is in de allereerste Belgische dierenartsenprakijk waar enkel katten welkom zijn. Van 13u tot 17u in de Pater Kenislaan 44 in Schilde.