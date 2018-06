Drie inbrekers doorzoeken kamer waar kind slaapt 25 juni 2018

In de Drijhoekdreef in Schilde drongen vrijdagochtend drie mannen een woning binnen via de bovenverdieping. Volgens het buurtinformatienetwerk (BIN) Schilde-Centrum is er op camerabeelden te zien hoe de drie onbekenden voor een lange tijd de woning doorzochten. Ook de kinderkamer, waar op dat moment een kind lag te slapen, werd doorzocht. "Meerdere buurtnetwerken werden vanaf 05u25 ingezet om uit te kijken naar de daders", klinkt het bij het BIN Centrum. Er zouden verschillende kostbare bezittingen gestolen zijn. Er zijn geen details bekend over de daders of hun vluchtauto. De politie onderzoekt de zaak. (BSB)