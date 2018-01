Drie inbraken 20 januari 2018

Dieven hebben donderdag ingebroken in twee woningen aan de Turnhoutsebaan. Een van de bewoners hoorde omstreeks 18.30 uur lawaai op de benedenverdieping. Hij ging kijken en zag dat er een raam was opengebroken. De dieven waren vermoedelijk op de vlucht geslagen toen de bewoner hen gehoord had. Even later kwam er een nieuwe melding van een inbraakpoging een paar huizen verderop. De bewoner was na de melding van het BIN naar zijn eigen woning gaan kijken en zag dat de schrikverlichting geforceerd was. Ook de omheining was omgeplooid, maar uiteindelijk zijn de daders niet in de woning geraakt. Tenslotte kwam er ook nog een melding van de Riemstraat. Daar geraakten de daders wel in de woning en namen ze enkele persoonlijke spullen mee. (VTT)