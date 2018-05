Dorpsdag 31 mei 2018

Zaterdag (vanaf 17 uur) staat in 's Gravenwezel de jaarlijkse Dorpsdag op het programma. In de Kerkstraat en de Wijnegemsteenweg zijn dan tal van activiteiten voorzien, waarbij lokale handelaars en verenigingen zichzelf in de kijker zetten. Zo is er een modeshow, een ambachtenmarkt, een kermis (op het Lodewijk De Vochtplein), kinderanimatie en zijn er verschillende muzikale optredens. Alle activiteiten zijn gratis. Om 23 uur wordt de Dorpsdag afgesloten met vuurwerk. Op zondag staat er in 's Gravenwezel ook nog een wielerkoers voor elite zonder contract en beloften op het menu. De finishlijn ligt ter hoogte van café Hof van Wezel. Daar wordt om 15 uur ook vertrokken. (KDC)