Domein Casablanca weer te koop EIGENAAR WIL NA 2 JAAR AL AF VAN SITE OUDE SKIPISTE KRISTOF DE CNODDER

14 april 2018

02u30 0 Schilde Het domein in 's Gravenwezel waar vroeger skipiste Casablanca was gevestigd staat opnieuw te koop. Huidig eigenaar Johan De Bie doet het domein na minder dan 2 jaar weer van de hand en vraagt 1.280.000 euro. De koper krijgt 8 hectare grond en een (te renoveren) koetshuis in de plaats.

In de Wouwersstraat in 's Gravenwezel - recht tegenover manege Horse Hotel - staat momenteel een stukje vastgoed met een bijzondere geschiedenis in de aanbieding. Op het terrein in kwestie stond vroeger het kasteeltje Casa Blanca, dat in de jaren zeventig van vorige eeuw afbrandde. Later werd er de artificiële skibaan Casablanca opgetrokken.





Oude schandvlek

Nadat de vennootschap achter de skipiste eind 2013 failliet werd verklaard, kocht buurtbewoner Johan De Bie - de man achter speelgoedketen Fun en winkelcentrum Schilmart - het domein. De verkoop werd in de zomer van 2016 afgerond. Minder dan twee jaar later zet De Bie de Casablanca-site opnieuw in de markt.





"Ik hoef er niet per se snel van af, maar geef eventuele geïnteresseerden de kans om te bieden", preciseert De Bie. "Waarom ik het twee jaar geleden aankocht en nu alweer wil verkopen? Ik vond het destijds vooral belangrijk dat er iets werd gedaan aan de door de jaren verkommerde site. Oude gebouwen van de skiclub - die trouwens zonevreemd stonden, maar lang werden gedoogd - liet ik verwijderen. Ik deed dit als blijk van erkentelijkheid voor de gemeenschap. Op die manier werd een schandvlek verwijderd uit de straat waar ik zelf woon." Zelf had De Bie nooit grote plannen met het (overigens volledig omheinde) domein, omdat hij graag woont waar hij nu zit. Maar hij kan zich wel voorstellen dat andere mensen worden aangetrokken door de rust in de omgeving. "Een groot stuk van het perceel is ingekleurd als natuurgebied. Daar mag je dus niks bouwen. Het koetshuis dat er op staat is dan wel weer toegelaten", legt De Bie uit.





Vergunningen in orde

"Het mag gerenoveerd worden, daar hebben we al de nodige vergunningen voor. Momenteel is het gebouw volledig gestript. Het voordeel is dat een eventuele koper het helemaal naar zijn zin kan inrichten", zegt hij.





Gebouwd in 1931

Wie valt voor de charmes van het koetshuis (gebouwd in 1931, met zes slaapkamers) en de bossen en drie vijvers er rond, dient wel over een aardig budget te beschikken. Johan De Bies vraagprijs bedraagt op dit moment immers 1.280.000 euro, registratierechten en renovatiekosten uiteraard niet inbegrepen. Vastgoedmakelaar Immo Point regelt de verkoop. Meer info en foto's op www.immopoint.be