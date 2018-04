Deze zomer geen Wezel Culinair 21 april 2018

Er zal deze zomer geen tiende editie komen van het foodfestival Wezel Culinair. Ook het aan Wezel Culinair gelinkte dancefestivalletje Calibrii gaat niet door. Drijvende kracht Michel Van Genechten laat verstaan dat hij de organisatie achter de evenementen gaat herbekijken. Volgens van Genechten zijn er veranderingen nodig om het hoofd te kunnen bieden aan de concurrentie van soortgelijke festivals en aan de stijgende onkosten. In een open brief klaagt de organisator ook over een "gebrek aan ondersteuning van het gemeentebestuur". Dat laatste wil schepen van Evenementen Kathleen Krekels (N-VA) nuanceren. "Elk jaar kreeg Wezel Culinair vijfduizend euro financiële steun en verder zorgde de gemeente ook voor logistieke hulp", aldus Krekels. Overigens komt er later misschien alsnog een vervolg op Wezel Culinair. (KDC)