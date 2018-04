De Zevenster overgenomen 21 april 2018

Het bekende restaurant De Zevenster, op de grens van Schilde en Wijnegem, heeft sinds kort een andere eigenaar. Marc Heyse - die al horecazaken Ago's in Schilde, Rooftop in Massenhoven, 't Binnenhof in Wijnegem en Chasse Royale in Berchem in zijn bezit had - nam nu ook De Zevenster over. Heyse wil buiten aanpassingswerken doen (zoals een buitenbar en grotere speeltuin maken) en na de zomer krijgt de zaak ook binnen een make-over. Het vroegere personeelsbestand van De Zevenster ging mee over naar de nieuwe eigenaar. (KDC)