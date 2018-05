Dan toch brandweerkazerne op Sint-Wijbrecht? 23 mei 2018

02u47 0 Schilde Er komt mogelijk dan toch een nieuwe brandweerkazerne op de site van de oude Sint-Wijbrechtschool in Schilde. Nadat het gemeentebestuur naast het perceel had gegrepen, leken de plannen voor een kazerne begraven, maar de uiteindelijke koper overweegt nu ernstig om minstens mee te denken in het brandweerverhaal.

Toen het dekenaat van Zandhoven enkele maanden geleden de Sint-Wijbrechtsite in de Schoolstraat te koop aanbood, was de gemeente Schilde erg geïnteresseerd. Schilde zag het als de ideale locatie om een nieuwe brandweerkazerne te bouwen. Maar: de gemeente zag de schoolcampus voor haar neus worden weggekocht door bouwbedrijf DCA uit Beerse. DCA liet verstaan er assistentiewoningen of een woonzorgcentrum te willen bouwen.





Beperkt wagenpark

'Gewone' appartementen of huizen zijn geen optie omdat het een zone van openbaar nut betreft. "Inmiddels overwegen we ernstig om die plannen enigszins bij te sturen", laat Francis Vrancken van DCA weten. "Burgemeester Dirk Bauwens heeft ons benaderd met de vraag of we binnen ons project wat ruimte zouden willen reserveren voor een brandweerkazerne. Omdat de brandweer van Schilde over een eerder beperkt wagenpark beschikt, zou het gebouw in kwestie niet al te groot moeten zijn. Dat maakt het op zich best interessant om in onze plannen te integreren. De verkennende gesprekken met de burgemeester verliepen in een constructieve sfeer, dus we willen het zeker bekijken."





De brandweer zal eerstdaags een pakket met wensen en noden overmaken aan DCA. Dan zal blijken in hoeverre de plannen voor een kazerne echt haalbaar zijn. Het is voorlopig onduidelijk of de brandweer de eventuele nieuwbouw van DCA zou huren of kopen. Die modaliteiten komen pas in een latere fase ter sprake. Momenteel huist de derde graad van basisschool Wonderwijzer trouwens nog op de campus. Tegen volgend schooljaar verhuizen de betrokken klassen naar de Kerkelei. De andere leerjaren van De Wonderwijzer zitten daar al langer. (KDC)





Meer over DCA

Schilde

politiek