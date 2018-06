Dader vluchtmisdrijf huurde auto voor weekend 22 juni 2018

03u08 0 Schilde De chauffeur die maandagavond fietser Stefan Huybrechts (38) aanreed op het kruispunt van de Luitenant Lippenslaan met de Singel en hem dan naar de kant sleepte, is geïdentificeerd. De man is al voor andere feiten bekend bij politie en gerecht.

De zwarte Mercedes C-klasse had vorige maandag even halt gehouden nadat fietser Stefan Huybrechts was opgeschept aan het kruispunt. De man fietste door het groene licht. De auto negeerde dus een rood licht. De chauffeur en een passagier sleepten de gewonde fietser naar de kant, maar dan kwamen omstaanders tussenbeide. De twee sprongen terug in hun zwarte Mercedes en gingen ervandoor. Een getuige had wel de nummerplaat genoteerd. Zo kwam de politie Voorkempen dinsdag bij een autoverhuurder in Schilde terecht. Een allochtone jongeman uit Antwerpen had de zwarte Mercedes voor een weekend gehuurd en had de wagen dinsdagmorgen teruggebracht. Op het eerste gezicht was de auto niet beschadigd. Politiewoordvoerder Willem Migom: "De chauffeur is een man uit Antwerpen. Hij en zijn vermoedelijke passagier worden door onze ploegen opgespoord. (PLA)