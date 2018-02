Crowdfunding om bos aan te kopen VZW GREENPLEASE GAAT ZEVENSTERBOS BEHEREN KRISTOF DE CNODDER

17 februari 2018

02u42 0 Schilde Dat natuurbeheer niet altijd van de overheid moet komen, bewijst de vzw Greenplease. De lokale milieubeweging nam recent het 1,7 hectare grote Zevensterbos in Schilde over van een particulier en laat er binnenkort ook beheerswerken uitvoeren. In een poging om de 80.000 euro kosten te recupereren organiseert Greenplease een 'crowdfunding'.

Het Zevensterbos is gelegen tussen de Wijnegemse Houtlaan, het waterzuiveringsstation en de wijk Zevenster in Schilde. Het bos was eigendom van een particulier, maar gaat nu over in handen van de vzw Greenplease. Het compromis is getekend en eind deze maand volgt de officiële akte bij de notaris. "Wij hebben dit bos gekocht omdat we het willen vrijwaren als echt bosgebied", legt Pascal Mallien van Greenplease uit. "Niet dat hier gebouwd mag worden of zo, maar het risico bestond dat het bos anders op termijn in stukken zou worden verkocht aan de bewoners van de achterliggende woningen. Op andere plaatsen zie je soms dat mensen een stuk bos achter hun tuin aankopen en daar een soort park van maken. Dat wordt dan keurig aangelegd, vol uitheemse planten gezet en zelfs omheind. Zo gaat het wilde karakter van een echt bos verloren en dat is zonde. Hier hebben we dat dus kunnen voorkomen." Greenplease heeft plannen om het Zevensterbos een natuurlijke 'upgrade' te geven. "Een specialist ter zake stelde een beheersplan op", gaat Pascal Mallien verder. "Zo is het de bedoeling om de uitheemse bomen en de naaldbomen te kappen. Dit moet extra groeikansen geven aan onze inheemse soorten. Op deze manier zal het bos opnieuw een veel authentiekere aanblik krijgen."





80.000 euro

Maar: koken kost geld. Zo kostte de aankoop van het bos 50.000 euro en de geplande beheerswerken 30.000 euro. Geld dat voorlopig wordt voorgeschoten door een 'weldoener', maar die som hoopt Greenplease op termijn wel te kunnen terugbetalen. "Daarvoor organiseren we een crowdfunding", vertelt Pascal Mallien.





In stukjes verdeeld

"Het bos zal virtueel worden opgedeeld in verschillende stukjes en sympathisanten kunnen dan die stukjes sponsoren. We mikken niet enkel op particulieren, maar ook op bedrijven. Firma's die een vervuilende activiteit uitoefenen kunnen zo bijvoorbeeld iets terugdoen voor het milieu. We hopen met ons initiatief een 'mind shift' te creëren. We moeten niet altijd naar de overheid kijken als het gaat over bosbehoud. Als burgers mogen we gerust ook zelf eens wat meer stappen ondernemen op dat vlak."





Meer info over de crowdfunding verschijnt in maart op www.greenplease.be.