Carrousel strikt Admiral Freebee 15 mei 2018

De organisatoren van de Carrousel Zomeravonden in Schilde konden een echte topact strikken voor de concertavond op 14 augustus. Die dag komt namelijk niemand minder dan Admiral Freebee (bekend van hits als 'Oh Darkness' en 'Einstein Brain') naar 't Parkske. Ook voor de andere carrouselavonden liggen de acts grotendeels vast. Zo bevestigden Slick Nick and The Casino Special, Moodcollector en The School Boys hun komst. Traditiegetrouw is er elke dinsdag van augustus een optreden voorzien. (KDC)