Carrefour met ingestort dak na wolkbreuk weer open 07 september 2018

02u43 0 Schilde Het filiaal van Carrefour Market Schilde dat in de nacht van woensdag op donderdag helemaal onderliep met regenwater omdat het dak instortte, opent vandaag gewoon weer de deuren.

Woensdagavond kreeg de provincie Antwerpen een wolkbreuk te verduren die heel wat schade berokkende. Na een heleboel ondergelopen kelders en straten in Wilrijk, Deurne en Borgerhout trok het onweer richting Schoten en Schilde.





Door de druk van de hevige regenval zakte het magazijn van supermarkt Carrefour in het centrum van Schilde in. Daardoor liep naast het magazijn ook de volledige winkel onder water. Wanneer de hulpdiensten de deuren van de winkel openden, spoelden honderden producten uit de winkel mee de parking op. "Hoeveel schade het gebouw heeft opgelopen, valt nog af te wachten", zegt Baptiste Van Outryve, woordvoerder van de supermarktketen.





"Belangrijker is dat de expert van de brandweer het gebouw veilig heeft verklaard en dat we na een eigen analyse vandaag de winkel weer kunnen openen voor onze klanten. Gisteren hebben de filiaalhouder en zijn personeel er alles aan gedaan om de winkel in orde te krijgen."





De post Schilde van de Brandweer Zone Rand kreeg in totaal 94 meldingen door het stormweer. Gisteren moesten nog steeds vijf ploegen de baan op om alle meldingen af te handelen. (BSB)