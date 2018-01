Buurt ongerust na toekenning bouwvergunning Lindenhoeve 02u35 0 Schilde De eigenaar van de in 2009 afgebrande taverne Lindenhoeve, aan de Wijngemsteenweg in 's Gravenwezel (Schilde), mag op dezelfde locatie een nieuwe horecazaak met feestzaal bouwen. Dat heeft de provincie onlangs beslist. Omwonenden vrezen dat de beoogde plannen te grootschalig zijn.

Er is al een hele procedure achter de rug wat betreft de heropbouw van de Lindenhoeve. Eigenaar Hugo De Bruyn - die de zaak kocht nadat ze grotendeels in de as werd gelegd - zag eerder een bouwaanvraag afgeketst worden door het gemeentebestuur van Schilde. De Bruyn ging echter in beroep en kreeg nu gelijk van de bestendige deputatie. Zoals de kaarten er nu voor liggen mag De Bruyn er een nieuwe taverne bouwen en ook een aanpalende feestzaal. Net dat laatste element stoort de buurt. "Met een rustige taverne hebben wij geen probleem, maar wij zijn beducht voor de overlast die een feestzaal met zich mee kan brengen", zegt Marc Buys namens de omwonenden. "De vorige uitbater organiseerde ook al regelmatig luidruchtige evenementen en dat was niet altijd even aangenaam. Bovendien vrezen we voor verkeersoverlast. We zouden niet graag hebben dat hier een soort van mini-dancing verrijst." Het gemeentebestuur tekende intussen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen al beroep aan tegen de beslissing van de provincie, want de gemeente vindt de plannen evenmin realistisch. Al verwijst men in het gemeentehuis vooral naar het gebrek aan parkeerplaatsen in verhouding tot de toestroom die een feestzaal met zich meebrengt. Eigenaar Hugo De Bruyn was niet beschikbaar voor commentaar. (KDC)