Burgemeester organiseert barbecue 26 mei 2018

Burgemeester Dirk Bauwens en zijn partij N-VA organiseren nu zondag een gratis barbecue in 't Parkske van Schilde. De voorbije acht weken trad de partij in acht verschillende wijken in gesprek met de bevolking en de barbecue van zondag is het orgelpunt van deze wijkbabbels. Tijdens het slotevenement zal er ook een muzikaal optreden zijn van de Filip Bollaert Band en Nathalie Meskens (rond 17 uur). Elk gezin in Schilde kreeg onlangs een inschrijvingsformulier in de bus. Gisteren waren er al zeshonderd inschrijvingen binnen gelopen bij de N-VA. (KDC)