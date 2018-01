Burgemeester is niet langer bankdirecteur 03u00 0

Voor burgemeester Dirk Bauwens van Schilde was het gisteren een bijzondere dag. De N-VA'er trok namelijk de deur van zijn Argenta bankkantoor in deeldorp 's Gravenwezel definitief achter zich dicht. Bauwens gaat zich voortaan voltijds op de politiek concentreren. Tien maanden voor de volgende gemeenteraadsverkiezingen houdt dat natuurlijk een zeker risico in, maar Bauwens is bereid dat te nemen. Het voordeel voor Bauwens is dat hij nu meer tijd heeft om die verkiezingen voor te bereiden. Het Argenta filiaal blijft overigens bestaan. Bart Moeyens wordt de nieuwe kantoordirecteur. (KDC)