Buikgriep slaat toe: schoolreis eindigt dag vroeger 21 april 2018

03u14 0 Schilde De jaarlijkse 'belevingsklassen' van basisschool Wonderwijzer uit Schilde kenden een einde in mineur. Omdat zo'n twintig kinderen en twee begeleidende leerkrachten ziek waren geworden, eindigde het verblijf in Hingene een dag vroeger dan voorzien.

Elk jaar trekt het zesde leerjaar van basisschool Wonderwijzer er een weekje samen op uit. Net als de voorbije jaren was verblijfscentrum Het Laathof in Hingene ook nu de bestemming. "We waren maandag per fiets naar daar gereden en kenden ter plaatse een paar leuke dagen", vertelt leraar Frank Jagers.





"Maar in de nacht van woensdag op donderdag kregen verschillende leerlingen plots een vorm van buikgriep. Ook ikzelf en een collega werden ziek. Omdat er in de uren nadien nog een paar zieken bij kwamen, besloten we de reis dan maar een dag eerder dan voorzien af te breken. Jammer genoeg misten de kinderen zo de bonte avond die op donderdag was geprogrammeerd, maar het kon niet anders."





De Wonderwijzer huurde een bus in die iedereen eergisteren naar huis bracht. Gisteren werd dan een paar keer met een bestelwagen en een aanhangwagen over en weer gereden om de achtergebleven fietsen op te halen. De verwachting is dat alle zieken na het weekend wel weer present zullen zijn. "Volgens de dokter zou iedereen na twee, drie dagen uitzieken beter moeten zijn", zegt Frank Jagers. "Blijkbaar was de ziekte trouwens het gevolg van een virus dan in de lucht hing en had het niets te maken met het eten dat we voorgeschoteld kregen."





(KDC)