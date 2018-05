Brasserie Bru sluit deuren 17 mei 2018

02u31 0

Brasserie Bru, gelegen aan het Kerkplein in Schilde, heeft begin deze week zijn deuren definitief gesloten. De horecazaak - die mee werd opgericht door ex-sterrenchef Wout Bru en werd gerund door diens ex-vrouw Suzy Jacques - heeft zo'n drie jaar bestaan. Suzy zal nu opnieuw een restaurantje gaan openen in het Franse Eygalières, waar ze eerder ook al met Wout een zaak had. Wat er met het pand in Schilde gaat gebeuren is voorlopig onduidelijk. Suzy Jacques heeft nog een lopende huurovereenkomst, maar hoopt iemand te vinden die dat contract wil overnemen. (KDC)