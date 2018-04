Bouwbedrijf denkt aan rusthuis op oude schoolsite 25 april 2018

02u38 0 Schilde De oude basisschool Sint-Wijbrecht, in de Schoolstraat in Schilde, is verkocht aan het Kempense bouwbedrijf DCA. DCA denkt er aan om op de 4.000 vierkante meter grote site een rusthuis of assistentiewoningen te bouwen.

Vorige week werd duidelijk dat de gemeente Schilde, die ook geïnteresseerd was in de Sint-Wijbrechtsite, achter het net zou vissen. Inmiddels raakte bekend dat DCA de school overnam van het dekenaat van Zandhoven. Gedelegeerd bestuurder Francis Vrancken, die zelf in Schilde woont, overweegt om een woonzorgcentrum op te trekken op de centraal gelegen locatie.





"Volgens de bouwvoorschriften mogen we er geen gewone appartementen bouwen, maar een rusthuis of assistentiewoningen met ondergrondse parking kunnen wel", zegt Vrancken, die tevens mede-eigenaar is van voetbalclub Beerschot Wilrijk. "Heel concreet zijn de plannen nog niet. Eerst gaan we goed overleggen met het gemeentebestuur, want we willen een project dat gedragen wordt door de gemeenschap."





Het vijfde en zesde leerjaar van basisschool Wonderwijzer, zoals Sint-Wijbrecht tegenwoordig heet, zitten momenteel nog in de Schoolstraat. Die klassen verhuizen na de zomer naar de andere schoolcampus in de Kerkelei. De sportzaal in de Schoolstraat zal de Wonderwijzer nog geruime tijd kunnen gebruiken, want Vrancken verwacht dat de ontwikkeling van de site pas in de loop van 2019 in gang zal worden gezet. (KDC)