Bouw 16 sociale woningen start in september 11 augustus 2018

02u43 0 Schilde Sociale huisvestingsmaatschappij De Voorkempen begint in september met de bouw van zestien sociale huurwoningen in de Kerkelei. De woningen komen in de tuin van de voormalige rijkswachtkazerne.

Na heel wat jaren van voorbereidend werk wordt na de zomervakantie de eerste steen gelegd voor een sociaal woonproject in de oude rijkswachttuin. "Zoals in zo veel gemeenten zitten ook wij met een wachtlijst voor sociale woningen en dus ben ik heel blij met dit bouwproject", zegt Schildes OCMW-voorzitter Leen Scholiers (N-VA). "In het project zijn wooneenheden voorzien met één en twee slaapkamers." Binnen het ontwerp wordt de tuinmuur van de rijkswacht - een bekend dorpsgezicht - grotendeels behouden. Bij de bouw van de woningen gaat dan weer veel aandacht uit naar duurzaamheid en groene energie. De verwachting is dat in het najaar van 2019 de eerste bewoners er hun intrek zullen kunnen nemen.





Verkeersveiligheid

Intussen was er bij de vlakbij gelegen school Wonderwijzer enige ongerustheid ontstaan over de verkeersveiligheid gedurende de werkzaamheden. Het gemeentebestuur heeft nu een plan opgesteld om daaraan tegemoet te komen. Zo wordt de Kerkelei tijdelijk afgesloten tussen de Waterlaatstraat en de Kleinveldweg. De Kleinveldweg gaat dan weer dicht tussen de Kwekerijstraat en de Kerkelei. Enkel bewoners en leveranciers van de school mogen door. Ouders die hun kinderen naar school brengen, worden verzocht om de komende maanden iets verderop, bijvoorbeeld aan de parking van Werf 44, te parkeren. Van daaruit kan er te voet verder naar school worden gegaan over een afgebakend voetpad. (KDC)