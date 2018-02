Bewoonster verjaagt inbrekers 20 februari 2018

De bewoner van een appartement aan de Turnhoutsebaan heeft zondagavond vermoedelijk twee inbrekers betrapt. Het appartement ligt boven een handelszaak. De bewoonster werd opgeschrikt door de verlichting van het terras dat plots aanging. Toen ze een kijkje ging nemen, zag ze twee personen op het terras staan. Toen ze zagen dat betrapt waren, springen de twee van het terras en vluchtten ze weg via het achterliggende bos dat uitgeeft op de Houtlaan. Volgens de bewoonster was een van de twee verdachten vermoedelijk niet ouder dan 13 jaar. De politie heeft nog een klopjacht gehouden, maar dat leverde niets meer op.





Er kwam een speurhond ter plaatse die een spoor in het bos volgde tot aan de straat. Daar zijn de verdachten dus vermoedelijk in een wagen gestapt. (VTT)