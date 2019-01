Bewoner naar ziekenhuis na chaletbrand Toon Verheijen

15 januari 2019

Een chalet aan Zilverreiger is in de nacht van maandag op dinsdag nagenoeg volledig verwoest door een zware brand. De hulpdiensten kregen het vuur redelijk snel onder controle, maar konden niet voorkomen dat de hele chalet is uitgebrand. Een van de bewoners is met verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. Drie honden die ook in de chalet zaten zijn door de brandweer bevrijd. De oorzaak van de brand is nog niet duidelijk.