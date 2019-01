Bewoner naar ziekenhuis na chaletbrand, brandweer kan drie honden redden Toon Verheijen & Sander Bral

15 januari 2019

07u57 0 Schilde Een bewoner is gewond geraakt door een chaletbrand in ’s-Gravenwezel (Schilde). De brandweer kon de vlammen snel doven en drie honden uit de brandende blokhut redden. De oorzaak van de brand is onduidelijk.

Een chalet aan Zilverreiger in ‘s-Gravenwezel is in de nacht van maandag op dinsdag in vlammen opgegaan. De toegesnelde brandweer kreeg het vuur snel onder controle maar kon niet voorkomen dat heel de blokhut verloren ging. Een bewoner moest met verwondingen naar het ziekenhuis overgebracht worden. Zijn drie honden konden gered worden uit de brand.

Het is nog niet duidelijk wat de brand precies veroorzaakt heeft.