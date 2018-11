Aldi krijgt nieuw kleedje Kristof De Cnodder

08 november 2018

17u59 0

In Schilde wordt de Aldi vestiging aan de Turnhoutsebaan momenteel in een nieuw kleedje gestoken. Het warenhuis stelt op zaterdag 10 november zijn nieuwe concept voor.

De van oorsprong Duitse supermarktketen Aldi is over heel Vlaanderen bezig met een restyling van zijn vestigingen. Zo krijgen er in 2018 maar liefst 167 winkels een grondige ‘make-over’. Nu is dus ook Schilde aan de beurt. Het interieur van de zaak wordt opgefrist en gemoderniseerd, terwijl er voortaan nog meer zal worden ingezet op verse producten. Vanaf zaterdag kunnen de klanten uit Schilde kennis maken met hun Aldi nieuwe stijl.