Aannemer bekend voor heraanleg N121 24 augustus 2018

02u23 0

Er is een volgende stap gezet in de heraanleg van de fietspaden langs de N121, tussen Schilde en deeldorp 's Gravenwezel. Het schepencollege van Schilde gunde zopas de werken aan aannemer VBG. Ook de omgevingsvergunning is op zak. Begin dit jaar werd gesuggereerd dat de heraanleg vlak voor of na het bouwverlof zou kunnen starten, maar nu wordt er geen exacte startdatum meer voorop geschoven. De aannemer moet immers eerst nog alles afstemmen met de nutsbedrijven die betrokken partij zijn. In totaal wordt de kostprijs van de werken geraamd op 3,1 miljoen euro. De gemeente Schilde treedt op als bouwheer, maar het Vlaamse gewest keert drie miljoen subsidies uit. Bedoeling is dat er langs beide kanten van de weg gescheiden fietspaden komen. (KDC)





