32 flats in plaats van oude school 24 februari 2018

Er zijn meer details bekend over het woonproject dat is voorzien op de plaats waar middelbare school Heilig Hart van Maria tot voor kort was gevestigd. Na de afbraak van het oude schoolgebouw in de Oudaen zullen er 32 (luxe)flats met 48 ondergrondse parkeerplaatsen verrijzen. Bouwpromotor Costermans Projecten uit Wijnegem doopte het project D'Audaen. De bouwvergunning is al binnen en in de zomer is het begin van de werken voorzien. Vlak voor de krokusvakantie verhuisden de leerlingen van het Heilig Hart naar een bloednieuwe vleugel, achteraan op de bestaande schoolcampus. (KDC)