240 voertuigen in zonnige oldtimerrally 02 mei 2018

De Elite Oldtimerrally trok gisteren weer door Schilde en de ruime regio. Maar liefst 220 klassieke wagens en 20 moto's namen deel aan de negende editie van dit evenement. "Het oudste voertuig dat mee reed dateert van 1928", vertelt organisator Olivier Verhulst, die tevens gemeenteraadslid is in Schilde. "Mede dankzij het mooie weer werd het een geslaagd gebeuren. Ons publiek was heel gevarieerd. De jongste copiloot - Arthur Van Hyfte - was bijvoorbeeld slechts acht jaar." Aan de start- en aankomstplaats aan het gemeentehuis van Schilde was er ook de nodige randanimatie voorzien. De opbrengst van de oldtimerrally ging zoals elk jaar naar een goed doel. Deze keer was dat woonzorgcentrum Halmolen in Halle-Zoersel, meer specifiek de dementie-afdeling. (KDC)





