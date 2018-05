17-jarige en 93-jarige op volledige lijst N-VA 16 mei 2018

De N-VA in Schilde-'sGravenwezel is de eerste partij in de regio die de volledige kandidatenlijst voor de komende gemeenteraadsverkiezingen bekend heeft gemaakt. Lijsttrekker is Dirk Bauwens. Tara Godts is de jongste op de lijst (17). Zij verjaart nog anderhalve maand voor de verkiezingen. Marita Shadick, met een serieuze staat van dienst in de vroegere Volksunie, is met haar 93 de oudste kandidaat. Bekende gezichten zijn parlementslid en schepen Kathleen Krekels op de tweede plaats. Fractieleider Hendrik Bellens staat op drie. Schepen Peter Mendonck en provincieraadslid Pascale Gielen volgen hen op. OCMW-voorzitter Leen Scholiers zal de lijst duwen. Van de huidige OCMW- en gemeenteraadsleden van N-VA komen ook Annemie Vergote, Stefan Van den Heuvel, Patrick Lievens, Frank Cools, Frederik Goemaere en Helga Suetens opnieuw op. Nieuw zijn jongerenvoorzitter Mats Geismar, en Micheline Duysens, bezieler van de Didioor-campagne die jongeren aanmoedigt bewust om te gaan met de gevaren van het uitgaansleven. (VTT)