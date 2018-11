15 op 20 in Gault & Millau én een Michelin-ster:

“Nu tonen dat dEssensi die lof verdient” Toon Verheijen

06 november 2018

18u57 0 Schilde Dé topper in de noordrand van Antwerpen in de gids Gault & Millau is ongetwijfeld dEssensi in ’s Gravenwezel. Karl Ave en Filip Jeukens stegen weer en scoorden een knappe 15 op 20. Binnenkort hopen ze ook nog hun Michelin-ster te behouden.

Vijf jaar geleden startten Filip en Karl met dEssensi in de Kerkstraat. Ze kwamen de eerste keer de gids van Gault & Millau binnen met een knappe 13 op 20. Nu staan ze stilaan écht bij de grote jongens met een 15 op 20. “We hebben er hard voor gewerkt en dan doet zo'n score wel goed”, vertellen Filip en Karl. “De klant staat altijd centraal en daarvoor koken we uiteraard, maar het is mooi meegenomen als ook de recensenten ons werk bekronen. We beseffen nu ook wel dat het moeilijkste moment er nog zit aan te komen. Nu moeten we immers bewijzen dat wie die 15 op 20 ook echt waard zijn. Want een goede score halen is één ding, maar bestendigen is misschien nog moeilijker.”

Een mooie score van 15 op 20 en een Michelin-ster. Toch blijven de twee met de voeten op de grond. “We blijven ijveren voor een herkenbare keuken, maar we willen er toch iets speciaals van maken zonder in het extreme te gaan. We willen ook toegankelijk blijven, zodat iedereen van onze keuken kan en wil proeven.”