"Plaats voor duizend leden en meer" EXXXTREME SPORTS BOUWT NIEUW EN GROTER COMPLEX KRISTOF DE CNODDER

11 juni 2018

02u40 0 Schilde De uitbaters van Sportcentrum ExXxtreme Sports uit Schilde starten nog deze zomer met de bouw van een gloednieuw, 1.800 vierkante meter groot complex op een braakliggend stuk grond achter de Turnhoutsebaan. "Hier hopen we snel duizend leden en meer te kunnen ontvangen."

ExXxtreme Sports is een bloeiende zaak. Nauwelijks zeven jaar geleden richten Werner Konings en zijn vrouw Sylvie Vanfleteren het sportcentrum op en inmiddels telt men al zeshonderd leden. Specialiteit van het huis: gevechtssporten, fitness en personal training. "Ik heb zelf op een hoog niveau aan kickboksen, thaiboksen en karate gedaan. Ik heb zelfs wereldtitels op mijn palmares staan. Zonder pretentieus te willen doen, durf ik te zeggen dat ik veel kennis van zaken heb", opent Werner Konings. "Mijn vrouw is dan weer erg thuis in de wereld van de personal training en gezonde voeding. Ons cliënteel voelt dat wij weten waar we mee bezig zijn en dat trekt alsmaar meer volk aan. Door de jaren heen zijn we gestaag gegroeid. Intussen hebben we ook enkele personeelsleden in dienst."





ExXxtremes huidige locatie - een voormalig magazijn aan de Turnhoutsebaan 270 - barst zo stilaan uit zijn voegen en dus dringt een verhuis zich op. "We gaan voor een 1.800 vierkante meter grote nieuwbouw iets verderop. Achter de carwash vonden we een geschikt stuk grond. In principe starten we na het bouwverlof met de werkzaamheden. Tegen 1 april volgend jaar hopen we de deuren te kunnen openen", gaat Werner Konings verder. "Vanzelfsprekend is dit een grote investering, al noem ik liever geen bedragen. Maar we hebben een goed businessplan en zijn er van overtuigd dat dit zal renderen. Ik geloof dat we op onze nieuwe stek vrij snel naar duizend leden en meer kunnen gaan."





Vijf zalen

Het nieuwe gebouw zal worden onderverdeeld in een vijftal verschillende sportzalen. "We voorzien een aparte spinningzaal, een vechtsportzaal, een polyvalente ruimte voor groepssessies, een fitneslokaal en een zaal voor yoga en soortgelijke activiteiten", legt Konings uit. "Los daarvan zijn er ook kleedkamers en een ruime cafetaria. Ook op dat vlak kunnen we grote stappen vooruit zetten. Onze cafetaria moet een echte ontmoetingsruimte worden. In een latere fase kunnen er bijvoorbeeld tennis- of padelvelden bij komen - we hebben plaats over - maar zo ver zijn we nog niet."





Volgens Konings wordt er in de buurt van de te bouwen infrastructuur positief gereageerd op de plannen. "Veel van onze toekomstige buren zijn lid bij ons", lacht de sportieve ondernemer. "Bovendien houden we bewust alles gelijkvloers. Ik wou de buurt niet opzadelen met een massieve, hoge blok die veel licht wegneemt. Blijkbaar wordt dat geapprecieerd."