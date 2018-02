"Oude school was charmant, maar verhuis was nodig" HEILIG HART VAN MARIA BLIJ MET NIEUWE VLEUGEL KRISTOF DE CNODDER

10 februari 2018

02u45 0 Schilde Het was gisteren een historische dag voor het Heilig Hart van Maria Instituut in 's Gravenwezel. De middelbare scholieren verhuisden naar een nieuwbouw achteraan op de schoolcampus. Het vroegere, ruim 100 jaar oude, middelbare schoolgebouw verdwijnt voor flats.

Het Heilig Hart van Maria Instituut, aan de Oudaen in 's Gravenwezel, bestaat al 190 jaar. Hoewel de school jong van geest is, kampte ze de jongste jaren met een verouderde infrastructuur. Vanaf nu is dat niet meer het geval, want na dik twee jaar werken neemt ze een nieuwbouw in gebruik.





Wat opvalt, is dat er erg veel lichtinval en ruimte zijn in de pas opgeleverde vleugel. De ongeveer vijfhonderd middelbare scholieren, die gisteren mee hielpen verhuizen, stappen na de krokusvakantie binnen in een andere wereld.





Donker

"We zijn blij dat we eindelijk naar onze nieuwe stek kunnen", zegt coördinatrice Hilde Verrijkt, die het bouwproject van bij de start mee opvolgde. "In 2010 is de eerste 'projectdefinitie' gemaakt, maar de directie had al veel langer bouwplannen in het achterhoofd. Het oude gebouw had absoluut zijn charme, maar toch werd het tijd om te verhuizen. Het was binnen nogal donker en bovendien was de accommodatie niet altijd even functioneel meer, zeker niet de indeling. In de nieuwbouw kon de architect veel beter rekening houden met de behoeften van het moderne onderwijs."





Logischerwijze zal de verhuis alleen maar voordelen meebrengen voor leerlingen en personeel, maar toch bleek het niet evident om afscheid te nemen van de oude school. "Ik betrapte me er op dat ik nog snel een paar foto's heb gemaakt van de lokalen", glimlacht schooldirecteur Jef Verheyen.





Zusters

"En dat bracht veel herinneringen naar boven. Later dit jaar - vermoedelijk in de zomervakantie - zal de vroegere middelbare school worden afgebroken. In de plaats komen appartementen."





Aan de nieuwbouw was een aanzienlijk kostenplaatje verbonden. "Alles bij mekaar kost het project 13 miljoen euro", verklapt directeur Verheyen. "Via de 'Scholen van morgen' formule van de Vlaamse overheid konden we gelukkig op 75 procent Vlaamse financiering rekenen. De rest pasten we bij met eigen middelen en met centen van de zusters van het Heilig Hart van Maria, waaraan onze school van oudsher is verbonden. Vanzelfsprekend zijn we de zusters - die nog steeds vlak naast ons wonen - daar heel dankbaar voor."





Voor de volledigheid nog dit: de kleuterafdeling van het Heilig Hart van Maria verhuisde enkele maanden geleden al naar een nieuw blok. De lagere school blijft voorlopig waar ze is. Door de herinrichting van de campus is de hoofdingang enkele tientallen meters verderop gelegd.