"Oude school is ideale decor" CAST EN CREW DE LUIZENMOEDER ZIJN THUIS IN SCHILDE

18 augustus 2018

02u30 0 Schilde Nog tot en met 7 september wordt in het voormalige schoolgebouw van De Wonderwijzer in Schilde de nieuwe VTM-reeks De Luizenmoeder ingeblikt. Uw krant mocht gisteren eens een kijkje nemen op de set. "Deze locatie is eigenlijk perfect voor ons", hoorden we meer dan eens.







Wanneer De Luizenmoeder exact zal worden losgelaten op tv-kijkend Vlaanderen, is momenteel nog niet duidelijk, maar hoe dan ook wordt er veel verwacht van deze komische reeks. Met Lynn Van Royen, Els Dottermans en Tom Audenaert beschikt de serie over enkele sterke hoofdrolspelers. Samen met de andere acteurs is dit drietal al een hele zomer aan de slag op de voormalige campus van De Wonderwijzer in Schilde. De school werd voor de gelegenheid omgedoopt tot De Akker.





"De Luizenmoeder speelt zich af in een school. Een locatiezoeker kwam voor ons met dit gebouw in Schilde op de proppen", opent Johan Van Den Driessche, producer van de serie. "Het goede eraan was dat de school tot eind juni nog effectief in gebruik was. We hoefden dus amper iets te veranderen, wat natuurlijk enorm handig was. Tegelijk is het gebouw groot genoeg. We filmen in twee oude klaslokalen, de lerarenkamer, het kantoor van de directeur en de turnzaal. De andere lokalen gebruiken we voor de praktische ondersteuning, bijvoorbeeld voor de schmink."





"Alles voorhanden"

Lynn Van Royen - rond wie De Luizenmoeder voor een groot stuk is opgebouwd - is erg te spreken over haar tijdelijke werkplek. "Dit is écht een typische school, hé. Je voelt die schoolsfeer hier nog hangen en dat maakt het authentiek", zegt Van Royen. "We hebben hier alles voorhanden om goed te kunnen werken en de opnames verlopen dan ook mooi volgens planning. Het grootste nadeel aan dit gebouw vond ik dat de temperatuur binnenin de voorbije weken behoorlijk hoog kon oplopen. Je moet weten dat we ook 'winteropnames' hebben gemaakt en dan stonden we daar in onze dikke kleren te puffen. Dat was best lastig, maar het ergste is op dat vlak alweer achter de rug."





Veel zwaar verkeer

Producer Van Den Driessche zag nog één ander klein minpuntje: "Er passeert hier opvallend veel zwaar verkeer. Het lawaai dat die vrachtwagens met zich meebrengt, verstoort soms de opnames. Het is een paar keer gebeurd dat we daarom een scène opnieuw moesten doen. Als we buiten draaiden, hielden we het verkeer meestal even tegen. Daarvoor hadden we de toelating gekregen. Maar los van die achtergrondgeluiden hebben we hier helemaal geen klagen. In principe komen we later zelfs nog eens terug voor een tweede reeks. De school wordt op termijn afgebroken, maar dat zou naar verluidt nog zeker een jaar duren." Projectontwikkelaar DCA nam het gebouw enkele maanden geleden over en overweegt om serviceflats of een rusthuis op de site te bouwen. Concreet zijn die plannen echter nog niet.